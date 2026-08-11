“Fede” Chingotto y “Licha” Martínez, juntos en Londres

Finalizado el P1 de Londres, el olavarriense y Agustín Tapia compartieron un encuentro muy especial con uno de los integrantes de la “Scaloneta”.

“Es un placer conocer a estos cracks argentinos”, publicó el defensor Lisandro Martínez en sus redes sociales luego de compartir una jornada con los mejores jugadores de pádel del país, el olavarriense Federico Chingotto y el catamarqueño Agustín Tapia.

Martínez recibió de obsequio una paleta de cada uno de los deportistas y Tapia y Chingotto, compañeros de la Selección recibieron camisetas del subcampeón del mundo.