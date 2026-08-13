Jóvenes olavarrienses participarán del Festival Internacional de Música

Pilar Salguero (15 años), Amador Aguilera Catanzaro (15 años), Sofía Della Bianca (13 años) y Violeta Torres Vilt (16 años) son músicos olavarrienses que fueron becados el año pasado por la Fundación Soijar que trabaja en el sostenimiento de las orquestas infantiles y juveniles.

En el marco de ese proceso de formación y estímulo, fueron invitados este año a ser parte de la apertura del Festival Internacional de Música que se realiza en Bariloche, organizado por el gobierno de Río Negro.

Los músicos integran la Orquesta Escuela Municipal y son estudiantes del Conservatorio de Música. Su profesora María Julia Milán es quien los prepara para este desafío que se les presenta, que además de lo formativo, conlleva un aspecto de gestión de los recursos para costear los pasajes.

“Soy profesora de violín en el Conservatorio y ellos son alumnos míos de violín y, además, Sofía toca el violoncello. El año pasado audicionaron para poder participar en un festival que se realiza todos los años en Chascomús, organizado por la Fundación Soijar, que es el Sistema de Orquestas Infanto-Juveniles de Argentina”, comenzó.

“Esas becas son para capacitaciones y para chicos que estén en formación de instrumentos de orquesta. Y se anotan chicos de todo el país”, relató la docente.

“Para acceder a poder llegar a ese festival que se realiza en enero, hay que mandar videos con obras. Y hay un jurado y se presentaron cerca de 500 chicos de los cuales quedaron entre 130 y 150”, siguió.

María Julia no ocultó su orgullo al mencionar que, de ellos, cuatro son músicos olavarrienses.

“Participaron de ese festival en enero y fue una experiencia muy enriquecedora a nivel técnico y a nivel musical, ya que se encontraron con chicos de todo el país que están en la misma sintonía que ellos”, recordó.

“Estudian y se forman lo mejor posible musicalmente y no solamente que están estudiando las mismas obras, sino que además hacen todo un trabajo orquestal que es muy interesante, es un trabajo en equipo, no deja de ser un trabajo en equipo la orquesta”, resaltó.

Ensayo de "Eleanor Rigby" uno de los temas de la presentación

“El broche de oro de esos cuatro días fue tocar con Nahuel Pennisi. Fue una experiencia muy linda, hicieron un escenario hermoso al lado de la laguna de Chascomús”, recordó.

“Lo que ellos sabían es que una vez que accedían a ser becarios de la Fundación Soijar, esa beca dura un año. Esa beca incluye otras actividades y hasta ahora no supimos cuáles serían. En otras ediciones, por ejemplo, ha sido ir a tocar al Colón o a la Casa Rosada”, repasó.

“Este año los han invitado por ser becarios de la fundación a ir al Festival Internacional de Música que se hace en Bariloche. Así que estamos todos muy contentos, todos estudiando mucho”, aseveró.

“Es un festival que nuclea a artistas de distintos géneros, no solo de música académica. Va gente de folclore, de fusión, de jazz. Y la idea es establecer un diálogo entre la música y la naturaleza, de manera que buscan distintos marcos y contextos naturales de Bariloche donde hacen una intervención artística”, relató la profesora.

“A ellos, por ser becarios, los invitaron a ir a hacer la apertura de ese festival. Y son también tres días previos de preparación, donde se vuelven a encontrar todos esos chicos que trabajaron en Chascomús y preparan el festival que va a ser el 16 de septiembre. Estamos con mucha expectativa”, dijo.



Recursos

La profesora María Julia Milán destacó que los cuatro jóvenes pertenecen al Conservatorio de Música y también son integrantes de la Orquesta Escuela Municipal. “Hay mucha gente involucrada que se está copando con la idea de ayudarlos, ellos no dejan de ser representantes de la comunidad en este caso”, apuntó.

La beca que perciben los músicos para participar del Festival incluye el alojamiento y la comida, pero no los traslados.

Por ese motivo comenzaron con una campaña para recaudar fondos. Además de rifas y bonos contribución los jóvenes tocarán en una peña en el salón de Herederos el 6 de septiembre.

Será desde las 20 horas y habrá una entrada que será de 8.000 pesos (anticipadas) y 10.000 (puerta).