Está en marcha desde las 9 de la mañana de este jueves en el Centro Municipal de Exposiciones la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología con una estupenda convocatoria de establecimientos educativos de Olavarría y la región.

La nave principal del complejo ubicado sobre la avenida Eva Perón luce pletórico, con más de 100 escuelas de nivel inicial, primaria, secundaria, superior y modalidades de educación común, especial, educación técnica profesional, formación profesional, psicología comunitaria y pedagogía social, educación ambiental y Educación permanente de jóvenes, adultos, adultos mayores.

Gisella Croce, coordinadora regional de actividades científicas y tecnológicas, se mostró entusiasmada con la labor desplegada por alumnos, alumnas y docentes: “Las sensaciones son muchas. Mucha alegría, mucha emoción por este encuentro educativo, muy especial, muy esperado para la Región XXV, así que muy contentos”.

La Feria está organizada por la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación en el marco del Programa Actividades Científicas Tecnológicas Educativas, participaron 109 escuelas de Azul, Olavarría, Bolívar y Tapalqué y se expusieron 133 proyectos con temáticas como ambiente social y natural, educación digital, arte, ciencias sociales, derecho y ciudadanía, ciencias naturales, prácticas del lenguaje, matemáticas, ingeniería y tecnología y emprendedurismo.

“Todos los proyectos ofrecen mucha calidad educativa en cuanto a indagación científica, innovación, herramientas. Es una explosión de conocimientos, de saberes y mucho disfrute” resaltó la funcionaria.

Habló también de las preferencias de los chicos: “Los temas de interés en estos momentos están relacionados con la inteligencia artificial, la naturaleza, el reciclaje, los materiales nuevos, el ambiente y los derechos y ciudadanía”.

Evitó mencionar algún tema o proyecto en particular, aunque destacó que “hay muchas cosas novedosas y los principal es que ocurren en las escuelas. Estamos hablando de que chicos de todos los niveles con docentes están haciendo cosas realmente interesantes, muy llamativas y con procesos muy lindos por detrás”.

Gisella resaltó que con el paso de los años el interés y el compromiso con estas manifestaciones ha ido in crescendo. “La cantidad de proyectos aumentan, la cantidad de docentes e instituciones también y uno siempre dice que ‘una vez que participás de la Feria no te vas más’, así que normalmente tiende a crecer en el tiempo” reveló.

En esta oportunidad contó con delegaciones que participarán de la instancia regional de la Competencia de Fútbol Robótico y equipos de los distritos de Gral Alvear, Azul, Olavarría y Saladillo que harán lo propio en la instancia regional de robótica de los juegos bonaerenses. Se presentaron también stands con actividades propuestas por las Direcciones Provinciales de Educación Sexual Integral y de Tecnología Educativa.

Este Programa Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de las trayectorias educativas de las y los estudiantes, mediante propuestas de enseñanza y de aprendizajes que contemplen la diversidad de intereses, promoviendo el trabajo participativo y comunitario, democratizando los saberes científicos y tecnológicos, a través de distintas formas de interactuar con el conocimiento.