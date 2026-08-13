La Unión de Clubes busca integrar a más instituciones

Este lunes los miembros representantes de las entidades fundadoras de la se reunieron con referentes de entidades de la Ciudad y las localidades que, prontamente, podrían formar parte de la organización nacida en la pandemia.

El titular de la Unión, José Daniel Maceo, fue el encargado de comentar cómo es el proceso para lograrlo y se escucharon referentes de los clubes Blanca Chica, La Amistad, La Pedrera, Fortín Tradicionalista y Espigas, los cinco candidatos a formar parte de la entidad.

El encuentro con los clubes invitados se desarrolló en la sede del Club A. Pueblo Nuevo, donde los interesados expresaron la voluntad de formar parte y acompañar.

“Se manifestaron con el compromiso de fraternidad, de sumar, tratando de lograr avances con consenso y dedicación colectiva para enaltecer el desarrollo deportivo, ampliar infraestructuras y sostener el capital deportivo del distrito” expresó José Maceo, titular la de UDC.

Los presidentes de las instituciones evacuaron consultas y ofrecieron su visión de la posibilidad de integración y quedó el compromiso por parte de Maceo de que lo charlado sea trasladado a cada una de las comisiones directivas, para avanzar en una próxima etapa de integración a la Unión.

También Maceo informó acerca de las actividades, los distintos eventos de la agenda anual y explicó el diálogo permanente en el que queda plasmado el encuentro recíproco entre las instituciones y la colaboración constante.