Fútbol Local

La Sub21 también dio arranque al Torneo Oficial

En la jornada del domingo y con una postergación, comenzó el Torneo “Juan Domingo Marinangeli” para la división Sub21.

Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 17:19
Foto: Foto Sierras

Por Redacción

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Sub21 dio inicio con muchos goles y un duelo postergado.

La primera fecha del torneo de la categoría Sub21 completó cinco de los seis partidos ya que quedó pendiente el duelo entre Ferro Carril Sud y Colonias y Cerros.

Hubo goleadas para Estudiantes y El Fortín y triunfos para Loma Negra, Racing y Embajadores.

Los resultados:

En Sub21

Ferro – Colonias y Cerros (postergado)
Estudiantes 5 (Juan Masson -2-, Aquiles Martínez -2- y Felipe Elbey García) – 1 (Ramiro Di Lorenzo) Hinojo 
Espigas 0 – 2 (Benjamín Landoni Rivera y Rodrigo Fittipaldi Argüello) Loma Negra 
Sierra Chica 0 – 2 (Cristian Villegas y Sebastián Barreto Castro) Racing 
El Fortín 7 (Valentín Pizzano, Emanuel Occhi Moriones -3- y Thiago Veneciano -3-) – 0 San Martín
Embajadores 1 (Valentín Tejeda) – 0 Municipales

 

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