La Sub21 también dio arranque al Torneo Oficial

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Sub21 dio inicio con muchos goles y un duelo postergado.

La primera fecha del torneo de la categoría Sub21 completó cinco de los seis partidos ya que quedó pendiente el duelo entre Ferro Carril Sud y Colonias y Cerros.

Hubo goleadas para Estudiantes y El Fortín y triunfos para Loma Negra, Racing y Embajadores.

Los resultados:

En Sub21

Ferro – Colonias y Cerros (postergado)

Estudiantes 5 (Juan Masson -2-, Aquiles Martínez -2- y Felipe Elbey García) – 1 (Ramiro Di Lorenzo) Hinojo

Espigas 0 – 2 (Benjamín Landoni Rivera y Rodrigo Fittipaldi Argüello) Loma Negra

Sierra Chica 0 – 2 (Cristian Villegas y Sebastián Barreto Castro) Racing

El Fortín 7 (Valentín Pizzano, Emanuel Occhi Moriones -3- y Thiago Veneciano -3-) – 0 San Martín

Embajadores 1 (Valentín Tejeda) – 0 Municipales