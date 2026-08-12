Acciones solidarias de la subcomisión de damas de Bomberos

La subcomisión de Damas de Bomberos Voluntarios de Olavarría realizó en los últimos días donaciones a instituciones locales en el marco de una serie de acciones solidarias.

Con la visita de María Algañaraz, de Pelucas Solidarias Olavarría, se hicieron entrega de turbantes destinados a mujeres que atraviesan tratamientos de quimioterapia.

Además, las integrantes de la subcomisión continúan con la organización y clasificación de ropa en un trabajo conjunto con Caritas Monte Viggiano, para facilitar su posterior distribución en los sectores más vulnerables de la comunidad.

También se realizaron donaciones en el Centro Deportivo “Diego Armando Maradona” destinadas a familias del barrio y se acercaron elementos para familias del Jardín Nº 915.

“Todo este trabajo es gracias a la gran colaboración de la comunidad que siempre responde activamente cuando encabezamos colectas y donaciones. Agradecemos de corazón como institución poder trabajar, más allá de la labor bomberil y poder colaborar con la comunidad de la que somos parte” ponderaron voceras de la subcomisión.