Liga de Menores: Jazmín Dos Santos festejó en Córdoba

La sexta fecha de la Liga de Menores que organiza la Asociación de Pádel de Olavarría llegó a su fin en Córdoba con importante participación y festejo local.

Con el ranking cada vez más definido, Córdoba puso en juego otros 1000 puntos y en Sub16 A, Jazmín Dos Santos se quedó con el título. La joven olavarriense y Victoria Vilchez se impusieron en la Final a Zoe Benítez y Martina Marcel.

Además, en la misma categoría, Mía Irazábal cayó en Semifinales ante las flamantes campeonas y Sara Irazábal compitió en Sub12 y Sub14 perdiendo en Semifinales en la división menor y en Cuartos en la mayor.

La Liga de Menores tendrá su próxima cita en los complejos de la Ciudad del 4 al 6 de septiembre, donde nuevamente habrá 1.000 puntos en juego.