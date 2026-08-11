Ke Personajes: miércoles y sábado venta en tres cuotas sin interés

Faltan pocas semanas para el show de Ke Personajes en Olavarría el 5 de septiembre y tras una gran preventa con plateas casi agotadas, quedan las ubicaciones de menor valor para asistir a uno de los eventos del año en la Ciudad.

Estos últimos días hay un beneficio para aprovechar: los miércoles y sábados las entradas se pueden comprar en tres cuotas sin interés. La promoción aplica a través de la plataforma Ticket10.com.ar con tarjetas de crédito Visa y MasterCard de todos los bancos. No habrá venta en puerta.

Quedan las últimas plateas y entradas desde $70 mil. Además de la venta online los tickets se pueden conseguir en el punto físico Solucel (Cnel. Suárez 2860). ¡No te quedes afuera!