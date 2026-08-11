Proponen que los días de la visita del Papa León XIV sean feriados

A pocos meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, un diputado nacional propuso que los días vinculados a la visita del pontífice sean declarados excepcionalmente como jornadas no laborables. La iniciativa busca facilitar la participación de los fieles en las actividades previstas durante su paso por el país.

El proyecto de resolución fue presentado por el diputado nacional Jorge Taiana, quien solicitó al Poder Ejecutivo que declare como no laborables los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso, la organización y el desplazamiento de quienes quieran participar de las actividades programadas.

La propuesta se conoce luego de que el Gobierno nacional y fuentes eclesiásticas confirmaran que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primera gira por América Latina desde que asumió como sucesor de Francisco.

Cómo será la visita de León XIV a la Argentina



El viaje del Papa comenzará en Uruguay, donde estará entre el 6 y el 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego llegará a la Argentina, antes de continuar su recorrido por Perú, donde permanecerá entre el 11 y el 17 de noviembre.

Durante su estadía en el país, León XIV tiene previsto visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján, uno de los principales destinos de peregrinación católica de la provincia de Buenos Aires.

La visita tendrá además una particular relevancia histórica: será la primera vez que un Papa regrese a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita al país. De esta manera, el viaje de León XIV marcará el regreso de un pontífice a territorio argentino después de 39 años.

Al fundamentar su iniciativa, Taiana sostuvo que la llegada de León XIV representa una oportunidad para “renovar la esperanza” y reafirmar valores como el diálogo, la fraternidad y el encuentro entre los argentinos.

El diputado también destacó la continuidad de su pontificado con el legado de Francisco y su trayectoria y vínculo con América Latina. En ese sentido, consideró que el mensaje del actual Papa en defensa de la dignidad humana y la justicia social adquiere una especial importancia en el contexto actual.

Por ahora, la declaración de los días 9, 10 y 11 de noviembre como jornadas no laborables es solamente una propuesta y deberá ser evaluada por el Poder Ejecutivo. La eventual medida tendría como principal objetivo facilitar la movilidad y la participación de quienes quieran acompañar las actividades previstas durante la visita papal.