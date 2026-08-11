ACOP: las categorías Pares jugaron una nueva fecha

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó una nueva fecha de la competencia anual en los diferentes complejos locales.

En Caballeros Cuarta, Jeremías Acuña y Alex Aguer festejaron el campeonato tras vencer a Facundo Segherzo y Juan Cruz Gely por 7/5 y 6/0.

Gonzalo Iglesias y Lautaro Longhini se quedaron con el título al derrotar en la final a Erik Hoxmark y Luciano Trapani por 6/4 y 6/2 en Caballeros Sexta.

En la última categoría de Caballeros, Séptima B, Mateo Solezio y Nicolás Ferreyra se consagraron campeones luego de superar en una final muy disputada a Axel Arramón y Valentín Lucini por 6/3, 6/7 y 7/5.

Por el lado de las Damas, en Sexta, el título quedó en manos de Manuela Pellejero y Gabriela Vanesa Gil, quienes se impusieron en la final ante Guadalupe Esnal y Antonela Tambucci por 6/0 y 6/2.

Fuente: prensa ACOP