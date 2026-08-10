La Iglesia convocó a una colecta para financiar la visita del Papa León XIV



La Conferencia Episcopal Argentina -a través de su secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro- presentó una gran colecta nacional para financiar los preparativos de la inminente visita al país del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximos.



A través de las redes sociales, el secretario general del organismo y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro, encabezó la convocatoria comunitaria con el propósito de fomentar la participación colectiva y organizar una recepción de excelencia.



La convocatoria de la Iglesia



"Es un momento de mucha alegría y mucho júbilo en la Argentina. El papa León XIV nos va a venir a visitar y como hacemos siempre en nuestra casa, cuando viene alguien muy querido, muy esperado, lo recibimos de la mejor manera. Para eso entonces nos estamos organizando", sostiene en sus redes monseñor Pizarro.



"Vamos a hacer una gran colecta nacional en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestros colegios. De esa manera todos nos vamos a sentir protagonistas. Somos los argentinos los que recibimos al papa León. Por eso es muy importante lo que vos puedas aportar, sea poquito, o sea mucho".



Por eso, durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto, se realizará en todas las celebraciones eucarísticas del país una Colecta Nacional Imperada, destinada a colaborar económicamente con la organización de la visita apostólica del Santo Padre a la Argentina, quien estará en las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba. (Fuente: Agencia DIB)

