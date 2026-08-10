Fútbol de Campaña: se jugó la última fecha de la Fase Regular

En las canchas de El Luchador y Crotto se completó la 6° y última fecha de la competencia oficial del Fútbol de Campaña.

Las dos zonas completaron la programación y con goles se jugaron los cuatro partidos programados.

Los resultados:

Crotto 4 (Mauricio Milanessi -2-, Lautaro Rodríguez, Lucas Espíndola) – 0 Club del Hincha

El Luchador 2 (Marcelo Mattos y Roberto Mattos) – 1 (Abraham Rojas) Durañona

Independiente Loma Negra 2 (Dylan López y Mariano Pérez) – 1 (Benjamín Montero) Los Amigos

Águilas Blancas 7 (Agustín Alegre -3-, Fernando Ibarra -3-, Josue Chiavarino) – 1 (Hugo Soray) Águilas Azules