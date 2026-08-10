Cerró una histórica fábrica textil en Las Flores

La crisis industrial volvió a golpear al interior bonaerense. Will Der S.A., una de las empresas históricas del Parque Industrial de Las Flores, cerró definitivamente su planta ubicada en el Sector Industrial Planificado, dejando a más de 20 trabajadores sin su fuente laboral.

Según el portal Noticias Las Flores, la compañía también desvinculará a alrededor de 100 empleados de su planta de Pacheco, en el partido de Tigre.

La noticia genera especial preocupación en una ciudad con fuerte tradición textil. Will Der, conocida popularmente como Wilder, había llegado a emplear a más de 100 personas a fines de 2023 y durante años fue una de las firmas más importantes del Parque Industrial, ubicado sobre la Ruta Nacional 3.

La empresa, que tiene entre sus dueños al ex entrenador de Los Pumas Santiago Phelan, venía realizando despidos progresivos para intentar equilibrar sus números, pero finalmente resolvió discontinuar completamente sus operaciones.

“Esta planta era un orgullo. Se llegó a fabricar indumentaria para la Selección argentina de una gran calidad durante los Juegos Olímpicos”, recordó el secretario de Producción, Turismo y Ambiente de Las Flores, Cristian Chiodini

Según explicó el funcionario municipal, el cierre se enmarca en el fuerte deterioro que atraviesa la industria textil a nivel nacional.

“En el modelo económico del gobierno nacional, la industria textil es la más desfavorecida. Los empresarios nos dicen que los números no cierran2, señaló, y aclaró que la situación no responde a una problemática particular de Las Flores sino a un escenario de alcance nacional.

La caída del consumo interno, el aumento de los costos productivos y la competencia de productos importados configuran un escenario cada vez más hostil para las pequeñas y medianas industrias del interior bonaerense.

El cierre de una planta industrial repercute sobre comercios, proveedores, transportistas, servicios y el consumo local. En una ciudad donde la actividad textil forma parte de la identidad productiva, la pérdida de una empresa de estas características representa un golpe para todo el entramado económico.