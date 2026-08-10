Continúa la caída de ventas de materiales para la construcción

El sector de la construcción continúa inmerso en una grave crisis por la caída de la actividad, que se profundiza mes a mes según los indicadores. El Índice Construya, elaborado por empresas privadas del rubro, indicó que la venta de insumos para la construcción cayó 6,5% interanual en julio y 0,8% contra el mes anterior.



Durante el período comprendido entre enero y julio de 2026, las empresas del sector despacharon al mercado interno un volumen de mercadería 0,6% inferior al mismo lapso del año pasado.



Estos datos reflejan que la actividad se mantiene en niveles estables pero levemente por debajo de los registros históricos inmediatos.



Desde la entidad explicaron que “en julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año”.



La organización atribuye este fenómeno a situaciones temporales que no modificarían la perspectiva general del mercado de materiales.



Las empresas que conforman el indicador proyectan un cambio de tendencia para el corto plazo. “En Construya consideramos que este comportamiento obedeció a factores transitorios y que en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación”, manifestaron representantes del grupo a través de un comunicado oficial.

