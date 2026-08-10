Formación en inteligencia artificial aplicada a la salud

En el marco de la creación e implementación del Plan Integral de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, esta casa de altos estudios impulsa una nueva propuesta de formación en IA aplicada a la salud, una propuesta de formación que busca acompañar las transformaciones que la incorporación de estas tecnologías genera en el ámbito sanitario.

La capacitación estará destinada a profesionales de la salud, docentes, estudiantes de ciencias de la salud y tomadores de decisiones interesados en conocer el impacto actual y potencial de la IA en el ámbito sanitario.

La propuesta contempla una duración total de 20 horas y para su aprobación se requiere una asistencia mínima del 75% de las clases, la realización del taller integrador y una evaluación mediante cuestionario al finalizar el curso.

El curso se desarrollará durante el mes de septiembre, bajo modalidad virtual, con encuentros sincrónicos los jueves de 18 a 20 horas, y contará con la participación de especialistas provenientes de distintos campos vinculados con la inteligencia artificial, la informática en salud, la bioética y la transformación digital.

El ciclo comenzará el 3 de septiembre con la clase “Inteligencia Artificial Generativa en medicina: usos actuales, oportunidades y desafíos”, a cargo del Med. Federico Losco.

El 10 de septiembre, la Dra. Alahí Bianchini abordará la relación entre inteligencia artificial, complejidad y bioética en salud, incluyendo los desafíos éticos y regulatorios asociados al desarrollo de estas tecnologías.

El 17 de septiembre, la Dra. Natalia Vázquez desarrollará la temática “Inteligencia Artificial, bienestar profesional y transformación de la práctica asistencial”, con una mirada centrada en el impacto de estas herramientas sobre pacientes y profesionales y en la importancia de preservar las dimensiones humanas de la atención.

Finalmente, el 24 de septiembre, el Dr. Daniel Luna abordará las lecciones aprendidas a partir del desarrollo e implementación de aplicaciones de IA en ámbitos clínicos, con una mirada sobre la experiencia concreta de incorporación de estas tecnologías en los sistemas de salud.

Como cierre, el 25 de septiembre a las 18 horas, se realizará un taller integrador a cargo del Med. Federico Losco.

La actividad estará orientada a vincular los contenidos del curso con situaciones reales de la práctica cotidiana, incluyendo aplicaciones de IA para la gestión, la asistencia, la comunicación, la educación y la toma de decisiones.

La iniciativa surgió a partir de las inquietudes planteadas por distintas organizaciones del sector y es impulsada conjuntamente por el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” (Codei), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Asociación Médica de Olavarría (Amo).

Con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial se están generando cambios en la manera en que los pacientes acceden, interpretan y utilizan información vinculada con su salud y plantea nuevos desafíos relacionados con la calidad y confiabilidad de la información, la responsabilidad profesional, los aspectos éticos y regulatorios y la relación entre profesionales y usuarios.

En este contexto, el curso busca brindar herramientas conceptuales y prácticas para comprender, analizar, utilizar y evaluar críticamente las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario.

Busca además promover una integración responsable de estas tecnologías, con especial atención a la calidad de la atención, la ética profesional, la seguridad de los pacientes y la toma de decisiones basadas en evidencia.