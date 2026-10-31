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Muchas goleadas en el comienzo de la 11° fecha del Torneo “Chino Benítez”

En la jornada del sábado dio comienzo una nueva fecha del Torneo “Chino Benítez” y fue con muchos goles.

Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 22:34
Fotos: Andrés Arouxet

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con la 11° fecha y fue con muchos goles en varios escenarios.

La programación, que finalizará el próximo martes, tuvo goleadas para Embajadores, El Fortín y Estudiantes en todas las categorías.

 

 

Además, Ferro y Racing no pudieron sumar puntaje perfecto porque resignaron puntos en Décima División.

Por último, Colonias y Cerros y Municipales tuvo un triunfo visitante y una igualdad.

Los resultados:

En Décima:
El Fortín B 1 – 0 Municipales 
Sierra Chica 0 – 5 El Fortín 
Estudiantes 6 – 0 Villa Mailin 
Hinojo 2 – 0 Racing 
San Martín 1 – 1 Ferro 

En Novena:
Sierra Chica 0 – 7 El Fortín 
Hinojo 0 – 2 Racing 

En Octava:
Embajadores 10 – 0 Luján 
Estudiantes 8 – 0 Villa Mailin 
San Martín 0 – 2 Ferro 

 

 

En Séptima:
Colonias y Cerros 2 – 3 Municipales 
Estudiantes 12 – 0 Villa Mailin 
Hinojo 2 – 2 Racing 

En Sexta:
Embajadores 5 – 0 Luján 
Sierra Chica 1 – 7 El Fortín 
San Martín 0 – 4 Ferro 

En Quinta:
Colonias y Cerros 0 – 0 Municipales 
Embajadores 12 – 0 Luján 
Sierra Chica 0 – 2 El Fortín 
San Martín 0 – 4 Ferro 

 

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