Muchas goleadas en el comienzo de la 11° fecha del Torneo “Chino Benítez”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con la 11° fecha y fue con muchos goles en varios escenarios.

La programación, que finalizará el próximo martes, tuvo goleadas para Embajadores, El Fortín y Estudiantes en todas las categorías.

Además, Ferro y Racing no pudieron sumar puntaje perfecto porque resignaron puntos en Décima División.

Por último, Colonias y Cerros y Municipales tuvo un triunfo visitante y una igualdad.

Los resultados:

En Décima:

El Fortín B 1 – 0 Municipales

Sierra Chica 0 – 5 El Fortín

Estudiantes 6 – 0 Villa Mailin

Hinojo 2 – 0 Racing

San Martín 1 – 1 Ferro

En Novena:

Sierra Chica 0 – 7 El Fortín

Hinojo 0 – 2 Racing

En Octava:

Embajadores 10 – 0 Luján

Estudiantes 8 – 0 Villa Mailin

San Martín 0 – 2 Ferro

En Séptima:

Colonias y Cerros 2 – 3 Municipales

Estudiantes 12 – 0 Villa Mailin

Hinojo 2 – 2 Racing

En Sexta:

Embajadores 5 – 0 Luján

Sierra Chica 1 – 7 El Fortín

San Martín 0 – 4 Ferro

En Quinta:

Colonias y Cerros 0 – 0 Municipales

Embajadores 12 – 0 Luján

Sierra Chica 0 – 2 El Fortín

San Martín 0 – 4 Ferro