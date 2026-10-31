Muchas goleadas en el comienzo de la 11° fecha del Torneo “Chino Benítez”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con la 11° fecha y fue con muchos goles en varios escenarios.
La programación, que finalizará el próximo martes, tuvo goleadas para Embajadores, El Fortín y Estudiantes en todas las categorías.
Además, Ferro y Racing no pudieron sumar puntaje perfecto porque resignaron puntos en Décima División.
Por último, Colonias y Cerros y Municipales tuvo un triunfo visitante y una igualdad.
Los resultados:
En Décima:
El Fortín B 1 – 0 Municipales
Sierra Chica 0 – 5 El Fortín
Estudiantes 6 – 0 Villa Mailin
Hinojo 2 – 0 Racing
San Martín 1 – 1 Ferro
En Novena:
Sierra Chica 0 – 7 El Fortín
Hinojo 0 – 2 Racing
En Octava:
Embajadores 10 – 0 Luján
Estudiantes 8 – 0 Villa Mailin
San Martín 0 – 2 Ferro
En Séptima:
Colonias y Cerros 2 – 3 Municipales
Estudiantes 12 – 0 Villa Mailin
Hinojo 2 – 2 Racing
En Sexta:
Embajadores 5 – 0 Luján
Sierra Chica 1 – 7 El Fortín
San Martín 0 – 4 Ferro
En Quinta:
Colonias y Cerros 0 – 0 Municipales
Embajadores 12 – 0 Luján
Sierra Chica 0 – 2 El Fortín
San Martín 0 – 4 Ferro