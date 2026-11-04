Jugaron Aman, Marina y Macrini y hubo tres festejos

Las dos categorías más importantes del básquet nacional siguen adelante con su calendario y donde hubo presencia olavarriense, hubo festejo.

En la Liga Nacional, hubo festejo en el Cincuentenario para La Unión de Formosa que le ganó a Argentino de Junín por 75 a 57. En el equipo formoseño, Mariano Marina jugó 29:34 minutos donde sumó 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 robo.

También festejó en el Norte Peñarol, que se recuperó de su primera derrota, y venció a Olímpico por 87 a 74. Gonzalo Aman sigue sumando minutos y en Santiago del Estero jugó 14:45 minutos con 2 puntos y 2 recuperos.

Por último, Deportivo Viedma continuó con su gira y se quedó con la victoria por 96 a 89 ante Pergamino Básquet. El conjunto rionegrino se recuperó de la caída ante Ciclista Juninense y tuvo a Mateo Macrini sumando 14 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias en 32:28 minutos en cancha.