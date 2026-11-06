Muertes en la ruta: la Provincia tiene un promedio de 55 por mes

La provincia de Buenos Aires registró al menos 165 víctimas fatales en siniestros viales entre junio y agosto de 2026 en rutas nacionales y bonaerenses, según un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), que destacó que automovilistas y motociclistas concentraron casi la totalidad de los fallecimientos.



De acuerdo con el informe, en junio hubo 49 víctimas fatales, en julio 63 y en agosto 53. El promedio del trimestre fue de 55 muertes mensuales, equivalente a cerca de dos fallecimientos por día. Si bien en agosto se produjo una baja del 15,9% respecto de julio, el número de víctimas quedó un 8,2% por encima del registrado en junio.



El relevamiento también discriminó los casos según el tipo de vía en el que ocurrieron los siniestros. Las rutas nacionales concentraron 57 muertes durante los tres meses, mientras que en las rutas provinciales se registraron otras 46. En conjunto, ambos tipos de corredores sumaron 103 víctimas fatales, el 62,4% del total. En tanto, en calles, avenidas y otras vías se contabilizaron 62 fallecimientos, equivalentes al 37,6% de los casos.



Para Pedro Perrotta, presidente del Observatorio, la respuesta no puede limitarse a controles y sanciones. Debe incluir un trabajo sostenido en escuelas, medios de comunicación, instituciones y espacios comunitarios. “La seguridad vial necesita un profundo cambio cultural. No alcanza con controlar: tenemos que educar y sensibilizar desde edades tempranas. Las campañas deben ser permanentes, porque una conducta responsable puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, dijo.



En cuanto a los usuarios viales, los automovilistas y motociclistas concentraron la mayor parte de los fallecimientos. Durante el trimestre murieron 87 personas que circulaban en automóviles y 56 motociclistas, lo que representa el 86,7% de las 165 víctimas relevadas.



Sin embargo, los datos de agosto mostraron un cambio en esa distribución: los motociclistas fueron el grupo con más fallecimientos, con 26 casos, frente a 19 ocupantes de automóviles. En junio y julio, en cambio, las víctimas que viajaban en autos habían sido mayoría.



El informe también contabilizó 17 peatones fallecidos y cinco ciclistas durante el período analizado. La cantidad de peatones fue de ocho en junio, cuatro en julio y cinco en agosto, mientras que los ciclistas fallecidos se registraron en julio y agosto.



Por distrito, La Plata encabezó los registros con 16 víctimas fatales en los tres meses: tres en junio, diez en julio y tres en agosto. General Pueyrredón y Luján le siguieron, con ocho fallecimientos cada uno.

Fuente: DIB

