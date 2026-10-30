Taekwondo: hubo importante jornada de capacitación

En instalaciones del gimnasio del Colegio Nuestra Señora del Rosario se llevó adelante una importante jornada de taekwondo a cargo del Senior Máster Jorge Demarchi, VIII Dan Internacional, fundador y presidente de Asociación Civil Academia Superior Taekwondo que llegó a la Ciudad para ofrecer su conocimiento.

La intensa jornada que incluyó curso técnico e instancia de reválida anual para cinturones negros de Olavarría, estuvo organizado por el Máster Alfredo Mauna VII Dan y su equipo de instructores y fue declarado de Interés por el Concejo Deliberante.

Por último, cinco practicantes de la filial olavarriense de ACAST rindieron examen para cinturón negro: Ezequiel Picasso – III Dan, Damián Larin – II Dan, Uma Espil – II Dan, Rocco Bogliolo – II Dan y Brianna Coria – I Dan.