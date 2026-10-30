Deportes

Taekwondo: hubo importante jornada de capacitación

Más de 60 alumnos de la Academia de Taekwon-Do Olavarría fueron parte de una importante capacitación que tuvo lugar el pasado sábado. El evento fue declarado de Interés por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Olavarría.

Viernes, 30 de octubre de 2026 a las 16:54

Por Redacción

En instalaciones del gimnasio del Colegio Nuestra Señora del Rosario se llevó adelante una importante jornada de taekwondo a cargo del Senior Máster Jorge Demarchi, VIII Dan Internacional, fundador y presidente de Asociación Civil Academia Superior Taekwondo que llegó a la Ciudad para ofrecer su conocimiento.

La intensa jornada que incluyó curso técnico e instancia de reválida anual para cinturones negros de Olavarría, estuvo organizado por el Máster Alfredo Mauna VII Dan y su equipo de instructores y fue declarado de Interés por el Concejo Deliberante.

 

 

Por último, cinco practicantes de la filial olavarriense de ACAST rindieron examen para cinturón negro: Ezequiel Picasso – III Dan, Damián Larin – II Dan, Uma Espil – II Dan, Rocco Bogliolo – II Dan y Brianna Coria – I Dan.

 

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