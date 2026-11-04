Mundial de pádel: otro triunfo para Chingotto y pasaje a Cuartos

Argentina sigue a paso firme en el Mundial de pádel que se disputa en Qatar y nuevamente con Federico Chingotto en el 20x10, venció a Francia.

El combinado “albiceleste” venció 3-0 a Francia, se aseguró el primer lugar de la zona A y jugará contra Alemania en los Cuartos de Final.

En el Khalifa International Tennis & Squash Complex, Federico Chingotto y Franco Stupaczuk le ganaron a Yoan Boronad y Jeremy Robert por 6-2 y 6-1 en apenas 44 minutos en lo que significó el segundo punto de la serie.

Previamente, Agustín Tapia y Valentino Libaak vencieron a Maxime Joris y Timeo Fonteny por 5-7, 6-3 y 6-4 en lo que fue el primer set perdido para la selección y para sentenciar la victoria, Martín Di Nenno y Gonzalo Alfonso derrotaron por doble 6-2 a Bastien Blanque y Dylan Guichard.

Con el primer lugar del grupo A, Argentina evitó medirse ante España hasta la final de la cita mundialista donde defiende el título.

Por su parte, el equipo femenino también venció a Francia por 3-0 y se quedó con el grupo B. En Cuartos de Final, las chicas irán ante Portugal.