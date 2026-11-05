El asueto por el Día del Trabajador Municipal será este viernes



El Municipio de Olavarría informó que el asueto con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador Municipal se efectivizará el próximo viernes 6 de noviembre, según fue resuelto el Decreto Municipal 5397 del corriente año.



Se recuerda que cada 8 de noviembre se conmemora en el territorio nacional el Día del Trabajador Municipal, pero en la ocasión se adoptó la medida de trasladar el asueto para este viernes 6.



Se aclara que se arbitrarán los medios necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales ofrecidos desde el Municipio.



El citado Decreto puede ser consultado en el apartado de Documentos Públicos, ubicado en el extremo inferior izquierdo de la página oficial de la Municipalidad de Olavarría.



