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Olavarriense completó la prueba de resistencia más exigente del mundo

El pasado fin de semana y con la presencia de atletas de distintos puntos del país y del mundo, se completó una nueva edición del Ironman en Argentina y hubo presencia olavarriense.

Miércoles, 04 de noviembre de 2026 a las 23:22
Fotos: Instagram

Por Redacción

José Maldonado dijo presente en San Juan en la prueba de resistencia más exigente del mundo y logró completar el recorrido.

La prueba, con partida en el Dique Punta Negra y llegada en la Plaza del Bicentenario tuvo a José Maldonado como uno de los 1.800 triatletas que dijeron presentes en las dos modalidades.

El olavarriense compitió en la Ironman Full que consistió en 3,8 kilómetros de natación en aguas abiertas, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de maratón.

 

 

Maldonado demoró 16 horas, 27 minutos y 24 segundos en completar por primera vez en su carrera el exigente recorrido. Fue tras 2:00:49 de nado, 7:19:01 en ciclismo y 6:51:17 en la prueba pedestre.

 

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