Olavarriense completó la prueba de resistencia más exigente del mundo

José Maldonado dijo presente en San Juan en la prueba de resistencia más exigente del mundo y logró completar el recorrido.

La prueba, con partida en el Dique Punta Negra y llegada en la Plaza del Bicentenario tuvo a José Maldonado como uno de los 1.800 triatletas que dijeron presentes en las dos modalidades.

El olavarriense compitió en la Ironman Full que consistió en 3,8 kilómetros de natación en aguas abiertas, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de maratón.

Maldonado demoró 16 horas, 27 minutos y 24 segundos en completar por primera vez en su carrera el exigente recorrido. Fue tras 2:00:49 de nado, 7:19:01 en ciclismo y 6:51:17 en la prueba pedestre.