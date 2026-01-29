Florencia Juárez, otra vez ganadora del Triatlón “El Paraíso”

Organizado por el Club Jorge Newbery en conjunto con la Dirección de Deportes Municipal dentro del programa Clubes en Acción, se realizó la 18° edición del triatlón “El Paraíso” con un centenar de deportistas y destacada actuación local.

Mateo Bustos Pecaut se impuso en su tierra natal mientras que la olavarriense Florencia Juarez -al igual que en la edición anterior- volvió a ser la ganadora. En los duetos, los olavarrienses Néstor Molinari y Alejandro González fueron los ganadores.

La jornada tuvo la etapa de natación en la laguna con un trazado de 500 metros y buena profundidad, para seguir con 20 kilómetros de ciclismo y 5K de pedestrismo.

Los resultados:

Damas:

1° Florencia Juárez con 1:29:46

Caballeros:

6° Nicolas Salomón

13° Juan Ordoner Dascón

14° Cristian Martínez

16° Maximiliano Villalva

18° Alejando Recavarren

Duos:

Caballeros:

1° Alejandro González - Néstor Molinari con 1:13:30

2° Lucas Correa - Diego Lorenzo con 1:14:09

3° Claudio Coumeig - Agustín Coumeig con 1:15:02

Postas:

Caballeros

4° Cristian Gabriel López - Martin Andreu - Bruno Pezet Paz

8° Marco Antonia Vittale - José Luis Barbosa - Ramiro Fernándes

11° Juan Meschini - Lucrecia Meschini - Walter Buchanan

Mixtos:

13° Gastón Mendoza - David Gramundo - Maria Abad

15° Agustín Gutiérrez - Ariel Zabala - Rocio Pantaleo

Fuente: Código Aventura