Zona Fría: el intendente de Tandil fue a la Justicia para frenar la quita del beneficio

La ofensiva judicial de los intendentes bonaerenses para frenar los cambios nacionales en el régimen de Zona Fría sumó un nuevo antecedente. El histórico jefe comunal de Tandil, Miguel Lunghi (UCR), presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para preservar los descuentos en las facturas de gas que reciben los usuarios del distrito.

La presentación incluye un pedido de medida cautelar urgente para suspender la aplicación de las modificaciones nacionales que restringen el acceso al beneficio. De esta manera, Lunghi se suma a una estrategia que ya habían puesto en marcha otros dos intendentes de la provincia, aunque desde espacios políticos diferentes: Federico Susbielles, de Bahía Blanca – integrante de La Liga- y Pablo Garate, de Tres Arroyos, de origen vecinalista.

El movimiento también vuelve a poner en escena el rechazo de los municipios bonaerenses a los cambios impulsados por el Gobierno nacional, que modifican las condiciones de acceso a un régimen que había incorporado a nuevas localidades en 2021.

Un reclamo transversal contra los cambios en Zona Fría



Lunghi formalizó la presentación junto a la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, y el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Juan Maciá Cantarelli. La acción también cuenta con la participación de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), el Club Gimnasia y Esgrima, la Fundación Internado de Ancianos Jorge Fernando Adderly y la Sociedad de Fomento Unión y Progreso, además del área municipal de Niñez, Adolescencia y Familia.

El planteo cuestiona las disposiciones de la Ley Nacional 27.828 y su reglamentación, que modificaron las condiciones para acceder a los descuentos. Según sostiene el escrito, el nuevo esquema reemplaza el criterio climático por requisitos vinculados con la inscripción, los ingresos y el patrimonio de los usuarios, mientras otras regiones mantienen el beneficio sin esas exigencias.

La presentación argumenta que las condiciones climáticas que justificaron la incorporación de Tandil al régimen no cambiaron. Las bajas temperaturas y la necesidad de calefaccionar los hogares durante períodos prolongados del año fueron los fundamentos para establecer descuentos del 30% y el 50%, según la situación de cada usuario.

Para respaldar el planteo, el Municipio acompañó informes técnicos y climáticos, antecedentes del Servicio Meteorológico Nacional, facturas de usuarios e instituciones y adhesiones reunidas mediante campañas de firmas. También incorporó las gestiones que el propio Lunghi realizó ante el Senado para defender la continuidad del régimen.

Qué le piden a la Justicia



Además de solicitar que las disposiciones cuestionadas sean declaradas inconstitucionales e inaplicables para los usuarios alcanzados de Tandil, el amparo reclama una medida cautelar que permita mantener los descuentos mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El escrito también pide que se impida el cobro de las diferencias derivadas de las normas impugnadas y que no se produzcan cortes de suministro por falta de pago de esos importes. A su vez, solicita la devolución o compensación de las sumas que eventualmente se hubieran abonado en exceso.

La presentación de Lunghi suma presión judicial sobre una modificación que afecta a localidades incorporadas al régimen en 2021 y muestra que el rechazo a la restricción de los beneficios atraviesa distintas fuerzas políticas bonaerenses.

(Infocielo)