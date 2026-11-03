El TC2000 correrá una fecha en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”

El TC2000 confirmó su 11° fecha del calendario en Olavarría, en lo que será el regreso de la Ciudad como anfitriona de una categoría nacional.

Olavarría volverá a tener presencia en el calendario del automovilismo nacional ya que en las ultimas horas, autoridades de la categoría confirmaron al autódromo del Automóvil Moto Club Olavarriense como escenario.

De esta manera, el trazado olavarriense será escenario de la undécima fecha del campeonato, en una temporada especial para el TC2000, una categoría de extensa trayectoria que atraviesa una etapa de renovación y cambios en su propuesta deportiva.

La confirmación representa una nueva oportunidad para que el público de la ciudad y la región disfrute de una competencia de primer nivel nacional tras casi 20 años de ausencia en el calendario y en la definición del campeonato ya que la fecha programada es la anteúltima del campeonato que tiene a Matías Rossi como puntero de la clasificación.

Tras su última visita en marzo de 2006, Tango Motorsports, promotor del 47° Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA, dio a conocer que en los venideros días se darán a conocer más detalles organizativos.