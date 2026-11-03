Atletas olavarrienses corrieron en las montañas de Mendoza

Atletas de CB Running fueron parte de la sexta edición de la Villavicencio Ultra Trail que tuvo lugar en la Reserva Natural Villavicencio y reunió a alrededor de mil atletas.

Con distancias de 7K, 12K, 26K, 38K y 55K, la carrera propuso desafíos por toda la precordillera mendocina atravesando paisajes imponentes de la Reserva Natural, la histórica Ruta de los Cóndores y senderos con vistas privilegiadas de la cordillera de los Andes y el cerro Aconcagua.

La competencia tuvo presencia olavarriense en – distancias, destacándose los podios de Mónica Ageitos, Mariela Ponce y Stella Maris Martínez.

En la distancia de 26 kilómetros, Ponce demoró 4:35:26 en completar el recorrido y le valió el segundo puesto en su categoría y Ageitos necesitó 6:02:09 y fue tercera en su franja etaria. Además, en los 7K, Martínez fue 3° de su categoría con 1:22:13.

En la distancia de 38 kilómetros, Alejandro Arias demoró 6 horas, 3 minutos y 16 segundos para cruzar el globo de llegada.

Cecilia Rivas, Ana Julia De la Peña, Eliana Antista, Cristina Costanzo, Claudio Bustamante, Mercedes Lorenzo, Martin Capelli, Aldo lantiere, Germán Salomón, Cristian Nunes, Andrés iribe y Reina Pardo fueron los representantes locales en la distancia de 26 kilómetros.

Además, en la distancia de 12K, Juan Manuel Díaz, Nicolás Di Cesare, Carolina Bustos, Sebastián Ancarani, Cintia Fernández, Liliana Fillol, Marisol Urquiza y Laura Picazo completaron el desafío.