Horario confirmado para iniciar las Semifinales del Torneo Regional Amateur

El arribo del papa León XIV al país obligó la modificación del comienzo de la semifinal de la Región Pampeana Sur en el Buglione Martinese.

El “Chaira” inicia una nueva instancia en la competencia organizada por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A y será el venidero viernes por la noche, único día con disponibilidad policial por el arribo del máximo pontífice al país.

Finalmente quedó confirmado que las acciones en el Buglione Martinese entre el representante local y Deportivo Norte, darán comienzo desde las 21:00 hs.

Luego de la clasificación del pasado domingo ante su clásico rival, la dirigencia racinguista conocía la imposibilidad de jugar el domingo por disposición policial y tras algunas reuniones y pedidos, se terminó de definir el inicio de la “Semi”.