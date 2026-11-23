En el campo de golf del Club Estudiantes se jugaron los últimos 36 hoyos del Match Play y fue con la definición de todas las categorías.

En la definición del Premio Memorial “Juan Minvielle”, Alberto Duarte venció a Juan Manuel García Pinto en la final y se proclamó campeón por tercera vez.

Alberto Duarte y Juan Manuel García Pinto llegaron como los protagonistas de la final y tras los primeros 18 hoyos finalizaron igualados. Finalmente, en la segunda salida Alberto Duarte logró sacar la diferencia y terminó alzando el trofeo tras vencer a su rival cinco arriba y cuatro hoyos a jugar.

Por el Torneo de Segunda Categoría Match Play, Juan José Díaz superó a Lucas Pagano cinco arriba y cuatro hoyos a jugar y en el Torneo de Tercera Categoría Felipe Arenas salió vencedor seis arriba y cinco hoyos a jugar frente a Fabian Pirola.

Además, se entregaron los premios del Premio “Juan C. Incaurgarat” que sirvió como clasificatorio al Campeonato del Club. De esta manera, en la categoría Scratch el ganador fue Néstor Leiva con 144 golpes netos. Alberto Duarte ocupó el segundo lugar con 145, mientras que Juan Manuel García Pinto completó el podio con 151.

En la categoría Hasta 9, Néstor Leiva volvió a quedarse con el primer puesto con 138 golpes netos, seguido por Walter Vega con 141 y Alberto Duarte con 145.

En la categoría De 10 a 16, Germán Benítez fue el ganador con 138 golpes netos, mientras que Lucas Pagano finalizó segundo con 140 y Hernán Arroyo tercero con 141.

Por su parte, en la categoría de 17 a 24, Felipe Arenas se quedó con el primer lugar con 129 golpes netos. Leandro Buey fue segundo con 141 y Alejandro Pirola completó las principales posiciones con 142.

Finalmente, en De 25 al Máximo, Maximiliano Musumeci se impuso con 127 golpes netos, seguido por Fernando López Osornio con 140 y Fabián Bahl con 141.

Fuente: prensa CAE