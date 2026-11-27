

Las sucursales bancarias en 108 municipios de la provincia de Buenos Aires comenzarán a atender al público de 8 a 13 desde el próximo lunes 30 de noviembre. El nuevo horario de verano se extenderá hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive y alcanzará a las sucursales de Olavarría.



La medida fue impulsada por el Gobierno bonaerense para evitar la exposición de las personas a las altas temperaturas durante el verano. El cambio quedó oficializado mediante el Decreto Nº 2298/2026, publicado en el Boletín Oficial.



La modificación implica adelantar dos horas la apertura de las sucursales, que dejarán de funcionar con el horario habitual de 10 a 15. La disposición alcanza a las entidades financieras públicas y privadas que tienen presencia en los municipios incluidos.



El decreto también establece cambios en la jornada laboral de los trabajadores bancarios ya que el personal deberá cumplir funciones de 7:45 a 15:15, aunque durante cinco horas de ese período estará destinado a la atención al público en las sucursales.



El horario de verano se mantendrá hasta el miércoles 23 de marzo de 2027, fecha que fue establecida teniendo en cuenta que el jueves 24 de marzo será feriado nacional y el viernes 25 corresponderá a Viernes Santo.



La medida no incluye a las sucursales ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en la región del Conurbano bonaerense, donde los bancos continuarán atendiendo en su horario habitual de 10 a 15.

