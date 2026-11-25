El último martes los grupos de yoga de los Centros de Educación Física de la ciudad, Nº 44, 124 y Extensión 51, perteneciente al CEF 44 llevaron adelante una jornada de encuentro para dar cierre al ciclo lectivo 2026 y comenzar a planificar el inicio de la Acción de Verano.



Destacaron que la propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio, disfrute y fortalecimiento de los vínculos entre los distintos grupos, poniendo en valor todo lo compartido durante el año a través de la práctica del yoga.



La jornada culminó con un asado, preparado por el profesor Emilio Ciochi, donde la buena onda, las charlas y el compañerismo fueron protagonistas.



“Estos encuentros permiten seguir construyendo espacios de bienestar, integración y participación, entendiendo al yoga no solo como una práctica corporal, sino también como una oportunidad para compartir, conectar y disfrutar con otros”, enfatizaron.

