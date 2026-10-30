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Natación: destacada actuación local en Chile con la "albiceleste"

Agustín Latorre se destacó con la Selección Argentina en la “Copa Pacífico” que tuvo lugar la pasada semana. Mejoró su registro y finalizó en el cuarto puesto sudamericano.

Viernes, 30 de octubre de 2026 a las 18:34

Por Redacción

Un nadador del Club Ferro representó al país en la XLIV “Copa Pacífico” que se disputó en Santiago de Chile y logró una muy buena actuación.

Agustín Latorre integró la delegación argentina como integrante de la categoría Juveniles y dijo presente en tres pruebas.

Las mejores actuaciones del “Carbonero” fueron en 100 metros espalda donde registró un tiempo de 1:02.90 que le valieron el cuarto puesto a nivel sudamericano y en la Posta 4x100 combinado mixto, que finalizó en el cuarto lugar con un tiempo de 4:26.04.

Además, el olavarriense logró su mejor marca personal en los 100 metros mariposa y completó sus presentaciones compitiendo en los 200 metros espalda.

 

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