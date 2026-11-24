A un mes de la Navidad el Museo Miguel Stoessel Muller de Colonia San Miguel brindará dos jornadas de talleres de ornamentación navideña, una propuesta para compartir, crear y celebrar juntos la llegada de la Navidad.



Los encuentros tendrán como objetivo elaborar adornos y participar del armado del tradicional Árbol de Navidad que se instalará en el patio del Museo, convirtiendo este espacio en un lugar de encuentro y celebración comunitaria.



Las actividades se desarrollarán el próximo sábado 28 de noviembre, de 16 a 18 y el sábado 5 de diciembre, de 16 a 18.



La propuesta está destinada a todo público, infancias acompañadas por adulto y no requiere experiencia previa. Desde el espacio invitan a vecinos, familias y visitantes a sumarse y ser parte de esta iniciativa que busca mantener vivas las tradiciones y fortalecer los lazos comunitarios a través de la creatividad y el trabajo compartido.

