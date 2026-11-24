Atletas de diferentes grupos running compitieron en certámenes con importante convocatoria y fue con actuaciones destacadas.

El pasado sábado, representantes del grupo Correcaminos compitieron en la 10° edición de la Milla Urbana NewBalance en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alfredo Ardiles Caba compitió en la categoría Élite y finalizó 13°. Además completaron la prueba Jose Luis Ardiles y Victoria González.

Por otro lado, en la jornada del domingo, se completó una nueva edición de la ultramaratón de Balcarce y en la modalidad 12 horas, se subió al podio Jonathan Navarro.

El deportista olavarriense superó los 105 kilómetros y finalizó en el tercer lugar de la clasificación general.