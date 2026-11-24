

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte retuvo en jurisdicción de Olavarría un camión de transporte internacional que circulaba con documentación falsa.



El operativo de fiscalización se concretó en la Ruta Nacional 226.



Allí se constató que la unidad, que prestaba un servicio de transporte internacional de cargas, poseía documentación falsa y no contaba con la habilitación correspondiente.



Se dispuso su retención.

