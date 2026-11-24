En enero de 2026, Rotaract Olavarría Centro abrió por primera vez una inscripción para entregar kits de útiles escolares a chicos y chicas de primaria. En dos semanas se anotaron 333. Con lo que donaron vecinos, comercios e instituciones se armaron 100 kits, que llegaron a las familias antes del inicio de clases.



Fueron 100 chicos que empezaron el año con sus útiles. Pero de cada diez que se anotaron, siete se quedaron sin el kit.



Por eso, para el ciclo lectivo 2027 la meta es duplicar y llegar a 200 kits. Y esta vez la campaña tiene una aliada del otro lado del océano.



Zaira Musa Ventura tiene 15 años y forma parte de Interact Club Olavarría Centro, el grupo de adolescentes de Rotary. Desde agosto vive en Briançon, una ciudad de los Alpes franceses, como parte del programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary. El Rotary Club de Briançon, que la recibe, le propuso llevar un proyecto de su ciudad para trabajarlo juntos, y ella eligió los útiles escolares.

El 10 de noviembre presentó el proyecto, en francés, ante los socios de ese club. Al terminar, se ofrecieron a ayudar, y hoy trabajan junto a ella en una colecta en Francia que piensan compartir con otros clubes de su distrito.



Zaira viajó a estudiar, pero también está actuando como embajadora de Olavarría: a los 15 años, en otro idioma y lejos de su casa, está buscando ayuda para chicos de su ciudad. La frase que eligió para la campaña lo resume: "Tu solidaridad puede ser el comienzo de una gran historia".



La campaña la organiza Rotaract Olavarría Centro, un grupo de jóvenes voluntarios que trabaja en la ciudad desde 2022, junto con Interact Club Olavarría Centro, el Rotary Club Olavarría Centro y la Rueda Femenina. La primera edición fue posible gracias al apoyo de muchos: vecinos, familias, comercios e instituciones de la ciudad que donaron útiles o recibieron donaciones.



Cómo sumarse



- Donando útiles: lápices negros y de colores, gomas, sacapuntas, cuadernos y carpetas N.º 3, repuestos de hojas, fibras, lapiceras, cartucheras y mochilas. Escribiendo al WhatsApp del proyecto se coordina dónde dejarlos.

- Comercios y Empresas pueden sumarse ofreciéndose como punto de recolección o haciendo donaciones de útiles o kits completos

- Compartiendo la campaña con familiares y amigos.



Contacto



- WhatsApp del proyecto: +54 9 2284 62-2930

- Instagram: @rtcolavarriacentro

- Sitio web: rotaractolavarriacentro.com.ar

- Mail: rotaractolavarriacentro@gmail.com



