Este martes alrededor de las 4.30 de la madrugada se produjo un robo en el local de venta de electrodomésticos e indumentaria deportiva Casa Silvia, ubicado en la esquina de Dorrego y 25 de Mayo.

Según informes preliminares suministrados por fuentes policiales y de acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el ladrón llegó al local en bicicleta, rompió la puerta principal de ingreso al local y sustrajo 10 teléfonos celulares.

Sobre las 8 de la mañana aún no había certeza de si el local iba a abrir sus puertas y atender al público con normalidad.