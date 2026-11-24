El martes se presenta agradable en Olavarría, soleado y -según el primer informe de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional- con una temperatura a las 9 de la mañana de 20.4 grados.

El dato destacado del pronóstico extendido es que se espera una máxima de 33 grados para el próximo domingo, día de la gran revancha por el Torneo Federal entre Racing y Huracán de Ingeniero White, una mínima de 16 grados y cielo mayormente nublado.

Durante la semana previa las temperaturas irán in crescendo, sin expectativa de lluvias: 7 de mínima y 24 de máxima para el miércoles; 8 de mínima y 25 de máxima para el jueves; 16 de mínima y 30 de máxima para el viernes.

El sábado se presentará algo nublado, con una mínima de 17 grados y una máxima de 32. Desde el lunes la temperatura volvería a bajar y oscilaría entre los 19 y los 24 grados.