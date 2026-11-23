El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas sigue con la disputa de la 13° fecha y se jugaron cinco partidos.

En el estadio del Club Loma Negra, el “Celeste” y Municipales completaron sus cruces y se repartieron las victorias.

También terminaron en pardas Colonias y Cerros y Sierra Chica con un triunfo cada uno y un empate.

La fecha se completará el venidero miércoles cuando Villa Mailin reciba a Hinojo y luego será turno de las Finales Anuales para conocer a los mejores equipos del 2026.

Los resultados:

En Décima:

Colonias y Cerros 4 – 1 Sierra Chica

En Novena:

Loma Negra 1 – 9 Municipales

En Séptima:

Loma Negra 3 – 1 Municipales

En Sexta:

Colonias y Cerros 1 – 1 Sierra Chica

En Quinta:

Colonias y Cerros 0 – 2 Sierra Chica