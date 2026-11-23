

A un mes del devastador incendio en el Jardín de Infantes 905 de Loma Negra, familias de la comunidad educativa piden conocer las causas del siniestro y aseguran que los reclamos por la instalación eléctrica del edificio llevan más de dos años.



En las últimas horas, bajo la expresión “Todos Sabían”, crearon un sitio web y un perfil de Instagram para exponer su descontento y exigir respuestas.



Afirman que desde 2024 hay más de 50 notas con pedidos para revisar la instalación eléctrica y reparar filtraciones de agua en las salas, entre otras cuestiones.



Dichas familias exigen conocer los resultados del peritaje realizado por Bomberos de Azul, el cual fue entregado al Consejo Escolar y la Subcomisaría de la localidad, y quieren saber qué causó el incendio y qué trabajos se hicieron en el edifico los días previos al siniestro (sobre este último punto, quién lo hizo y bajo qué orden).



“Por suerte, el incendio fue un sábado a la 1:15 de la madrugada y el jardín estaba vacío. Pero no fue suerte que se incendiara. Hacía más de dos años que se avisaba por escrito que la instalación eléctrica era un peligro. La suerte no puede ser el plan de seguridad de nuestros hijos. Exigimos respuestas y que los responsables den la cara” expresaron en su posteo más reciente.

Frente a este escenario, desde la cooperadora las convocaron a una reunión con autoridades, la cual se llevará a cabo este viernes 27 de noviembre a las 9:30 en el Club de Pesca.



“Queridas familias: hemos coordinado un espacio de diálogo con representantes de Consejo Escolar, Jefatura Distrital e Inspección de Enseñanza del Nivel Inicial, para que conozcan la información disponible y puedan realizar las consultas necesarias” expresó la Comisión Directiva de la Cooperadora.



Asimismo, y con respecto a las tareas para reacondicionar el edificio incendiado, la misma CD informó que una empresa especializada realizará la limpieza técnica del espacio, y para ello “el Consejo Escolar, el Jefe Distrital y la Inspectora del Nivel se comprometieron en informarnos cuando la empresa pueda incorporar al Jardín en su cronograma de trabajo”.

