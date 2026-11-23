

La empresa Arluchi, fabricante de suelas para calzado instalada en el Parque Industrial de Chivilcoy, dejará de producir en Argentina el próximo 30 de noviembre y trasladará su actividad a Brasil. La firma, que opera bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz, mantendrá en el país una estructura comercial de apenas tres empleados para vender productos importados.



El cierre de la planta tendrá un impacto directo sobre el empleo: alrededor de 20 trabajadores perderían sus puestos en esta última etapa, según informó la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), que negocia las condiciones de las indemnizaciones.



La compañía había llegado a tener unos 80 empleados en 2023, pero redujo progresivamente su personal hasta alcanzar una dotación de aproximadamente 25 trabajadores. También sufrió una fuerte caída de la demanda: pasó de contar con 200 clientes a solamente 15.



Arluchi comenzó a operar en Chivilcoy en 2011 y abastecía de componentes a otras empresas de la industria del calzado. Ahora concentrará su fabricación en Brasil, donde el Grupo Ruiz inauguró una nueva planta en Campo Bom, en el estado de Rio Grande do Sul, en mayo de 2025. El cierre se suma a la crisis que atraviesa el sector. Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado y UTICRA, desde fines de 2023 cerraron más de 200 establecimientos productivos y se perdieron alrededor de 10.000 puestos de trabajo.



Crisis de larga data en Chivilcoy



En el año 2025, la firma había hecho un recorte del 40% de su dotación, con 21 despidos formalizados entre octubre y noviembre de ese año. En ese momento quedaron 35 operarios. Posteriormente, fueron desvinculando a más personal, debido a las pocas ventas de sus productos.



La compañía nació con la idea de ser el principal proveedor de la ex Paquetá, instalada en Chivilcoy desde 2007. En sus inicios operó dividida en dos unidades: Rubbersol (caucho) y Arluchi (EVA) y que sobrevivieron a la crisis de 2018.



Tras ese contexto, ambas líneas productivas se fusionaron operativamente en 2019, bajo la marca ITS, con la marca de suelas IDS como identidad comercial. " No hay ningún plan económico exitoso si no se contempla a las pymes, a la producción y al trabajo local", dijo el intendente Guillermo Britos. (Fuente: Agencia DIB)

