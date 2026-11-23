En el Autódromo “Ciudad de Rafaela” se corrió la última fecha del campeonato para las tres categorías del Turismo Pista y están los nuevos campeones.

Temporada sin festejos olavarrienses en el Turismo Pista, pero en el último domingo de la temporada, el mejor resultado fue el de Martín Collodoro que obtuvo el segundo lugar en la Final de la Clase Uno.

Uno de los pilotos olavarriense en la divisional, había largado 8° y llegó a la punta de la carrera a falta de dos giros para el final, pero en la última vuelta cedió la puna ante Ignacio Espíndola que se impuso por apenas 141 milésimas.

Además, Xavier Gorostieta no logró ver la bandera a cuadros en una divisional donde Joaquín Cortina (Fiat Uno) se quedó con el título.

En la Clase 2, donde festejó Juan Cruz Paulides ganó y se consagró campeón, Valentino Spinella finalizó quinto en la Final y tercero en el campeonato. Diego Valisi fue 19° y Gabriel Melián no logró finalizar el recorrido.

Por último, Matías Canapino es el nuevo monarca de Clase 3 tras finalizar segundo en Rafaela. Nicolás Pezzucchi finalizó 8° y tendrá el “3 “en el 2027.