Equipos locales compitieron en diferentes competencias regionales y un certamen organizado por la Federación de Voleibol de Argentina logrando buenos resultados.

En Trenque Lauquen, el equipo +60 de Pueblo Nuevo dijo presente en una competencia nacional y se ubicó en el Top10.

Los Lobos se ubicaron entre los 6 primeros equipos de la Zona y cayeron en la primera ronda de Play-Off. En el duelo por el 7° puesto, vencieron a Deportivo Madryn por 2 a 0 con parciales de 15/11 y 15/7.

Por otro lado, en los gimnasios del Club Pueblo Nuevo hubo continuidad de la competencia que organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

En la categoría +50, Los Lobitos fueron subcampeones, cediendo solo en la Final ante Los Aukanes de La Madrid y en +60, compitieron Libertas, Lobos y Lobizones. Fue título para el equipo +70 “Albiverde”, plata para el representativo del centro educativo y bronce para los +60 de Pueblo Nuevo.