Fotos: Paco Zelaya

A salón colmado y con una excelente organización por parte de la entidad anfitriona, se celebró este sábado en el salón del Club Loma Negra la cena de despedida de año de la Unión de Clubes de Olavarría.

José Maceo, su presidente, recordó que es la quinta en su tipo: la primera se hizo en Racing, la segunda en Mariano Moreno, la tercera en Pueblo Nuevo y la cuarta en El Fortín.

En el transcurso de la noche se entregaron mates con la insignia de la Unión de Clubes como reconocimiento a los ex presidente que pasaron por las instituciones que la componen.

“Este año se animó en Loma Negra y realmente hicieron un trabajo bárbaro. Estuvo muy linda la cena, muy bueno todo”, destacó Maceo, que por razones conocidas por toda la Ciudad vivió una previa muy especial, con el cuerpo en Olavarría y mucho más que los ojos en lo que devolvía la TV desde el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Este año la Unión de Clubes sorteó artículos para el hogar “para vestir una casa completa”, según dijo el propio Maceo, y el afortunado fue un vecino de Espigas.

El presidente de Pueblo Nuevo comentó que “el intendente Wesner anunció que en 2027 habrá un porte de 300 millones de pesos de la comuna a las instituciones”, aunque también lo chicaneó un poco. “Como es año de elecciones podría darnos un poco más” bromeó.

Poniéndose serio, pintó una realidad compleja para las entidades locales. “Fue un año muy difícil, más difícil que los anteriores y ya venían siendo complejos”, dijo y lo graficó con el dato que emerge de las inscripciones a las colonias de verano.

“Hay instituciones muy importantes que están en un 45% de la matrícula que tenían el verano pasado” comentó.