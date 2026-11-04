Quimey Marín se recuperó y estará este viernes ante Deportivo Norte

Quimey Marín, una de las grandes figuras de Racing en este Torneo Federal Amateur y protagonista central de la remontada con aquel gol en Bolívar ante Balonpie y sus grandes actuaciones como extremo por la izquierda, encendió las alarmas el domingo pasado, a los 19’ del segundo tiempo del partido revancha con Estudiantes.

Con evidentes signos de molestias físicas fue reemplazado por Uriel Mormando. Preocupante en ese instante que la eliminatoria aún estaba empatada y a mediano plazo en caso de continuar en el certamen, cosa que se concretó con el golazo de Pablo Mujica a 3’ para el final.

Las primeras señales de alivio las entregó el jugador el mismo domingo por la noche. “Fue sólo una paralítica” dijo, descartando una rotura fibrilar. La recuperación fue de acuerdo a lo esperado y el ex El Fortín y Ferro estará a la orden este viernes, en el compromiso de ida de las semifinales del TRFA ante Deportivo Norte.

Otro que podría reaparecer es Braian Bortolotti, quien se ausentó el pasado domingo por una cuestión familiar: había sido padre primerizo pocas horas antes del comienzo del encuentro y fue autorizado por el entrenador para estar con su pareja y su bebé.