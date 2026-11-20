En el marco de la Semana de la Prematurez, que se celebra del 16 al 20 de noviembre bajo el lema “Bebés pequeños, grandes oportunidades. Acompañar su desarrollo es cuidar su futuro”, este viernes por la mañana se desarrolló la actividad de cierre en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

La jornada consistió en la pintura de un mural colectivo realizado por la artista local Natalia Schumacher, en un patio interno ubicado frente al Sector de Neonatología del nosocomio local, que fue totalmente reacondicionado.

La actividad se desarrolló en el marco de un encuentro cargado de emoción con la presencia de familias, bebés, niños, niñas nacidos prematuramente, quienes dejaron plasmada su mano y su huella en el mural. Participaron además abuelos, tíos, hermanos, personal de enfermería de los servicios de Neonatología del nosocomio local y de Neonatología Integral del Centro y autoridades municipales.

La Dra. Florencia Golinelli coordinadora del servicio de Neonatología Integral del Centro expresó que “los protagonistas del día de hoy, y de todos nuestros días en realidad, son los bebés prematuros y sus familias.”

“Agradecemos a todas las familias por la confianza que depositaron desde el día uno en este equipo y por enseñarnos lo que es la templanza, la paciencia y la fortaleza. Para nosotros, las familias son un aprendizaje todos los días.”

Sobre el sentido del mural, Golinelli señaló que “la idea de hacer un mural era dejar una huella del pasaje y la estancia de cada uno de los bebés por nuestra Neo. Es un mensaje: no es solo la huella del mural, sino la huella que deja cada uno de ustedes en nosotros al pasar por el servicio.”

Sobre la realización artística Natalia Schumacher manifestó “Me encanta hacer estos trabajos que nos acercan comunitariamente. Lo disfruté mucho; fue en tiempo récord y con un poco de lluvia, pero les agradezco un montón que me hagan parte.”

Durante el encuentro, el Dr. Fernando Alí, subsecretario de Salud y director del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, destacó: “Cuando participamos de estas instancias, y nos fundimos con las familias y con los niños, nos damos cuenta de por qué valen la pena todos los esfuerzos de esta profesión que cada uno elige. Estos momentos que a veces no nos permitimos son de los más importantes: encontrarnos, vernos y ver la emoción del otro”.

“Transmito el saludo y el compromiso del intendente con todo lo que tiene que ver con la Neonatología en el partido de Olavarría. Cada atención sucede porque hay alguien atrás respaldando a un equipo de profesionales que se ha reunido días, noches y madrugadas innumerables veces para sostener esto, logrando que las familias que atraviesan esta situación difícil puedan hacerlo cerca de sus casas, de sus seres queridos y de la mejor manera posible.”

Además, remarcó la importancia de celebrar los logros alcanzados: “Tenemos que poder festejar lo que nos sale bien. Que los niños y niñas que vimos en algún momento en brazos o en una incubadora hoy estén poniendo sus manos en el mural”.

La jornada fue encabezada por el subsecretario de Salud y director del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” Dr. Fernando Alí, la jefa de Neonatología del Hospital Dra. Alejandra Capriata, la coordinadora del servicio de Neonatología Integral del Centro Dra. Florencia Golinelli, la jefa de Enfermería de NIC María de los Ángeles Pezet y la artista local Natalia Schumacher.

1 de cada 10 bebés nacen antes de tiempo

La prematurez es la principal causa de ingreso de los bebés a cuidados intensivos neonatales, y es la principal causa de mortalidad infantil y discapacidad de comienzo temprano. Es una condición biológica con prevalencia en aumento a nivel mundial y de origen multifactorial.

Cada año en Argentina 1 de cada 10 bebés nacen prematuramente, alcanzando una tasa cercana al 10% en lo que respecta a los nacimientos acontecidos en el país. Esto implica un enorme desafío para el sistema de salud y para cada familia que atraviesa una situación absolutamente inesperada.

Un sistema de neonatología integral para Olavarría y la región

A nivel local, el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” cuenta con un Servicio de Neonatología de baja y mediana complejidad, con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en Neonatología, Oftalmología, Fonoaudiología, Neurología, Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social.

Asimismo, en el marco de un convenio de articulación público-privada rubricado hace dos años, funciona la Neonatología Integral del Centro (NIC), un servicio que nació a partir de la decisión política del intendente Maximiliano Wesner de articular los efectores de salud públicos y privados, para brindar una respuesta integral en la atención de alta complejidad para pacientes prematuros.

Dicho convenio dio marco a un modelo de integración público-privada con rectoría estatal, que se ejecuta en coordinación con el área de Neonatología del Hospital Municipal.

Cabe destacar que en abril de 2026 se produjo un hecho histórico para la ciudad, con la realización de la primera cirugía a un paciente de riesgo en la Neonatología Integral del Centro. La intervención se concretó sin necesidad de trasladar al paciente a un quirófano, gracias a la decisión de robustecer este servicio de salud pública que distingue a Olavarría y da respuesta a vecinos y vecinas de nuestro Partido y de toda la región.

Tras la reciente presentación del Presupuesto 2027, es importante señalar que el área de Salud será la que mayor asignación de recursos recibirá durante el próximo ejercicio, y entre las principales obras previstas para el Hospital Municipal se encuentran la renovación de los sectores de Maternidad y Neonatología.