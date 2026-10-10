Judokas locales compitieron en Punta Alta

Deportistas de Olavarría compitieron en la Base Naval de Punta Alta en un importante certamen provincial y lograron subirse al podio.

Francisco López, Juliana Barón, Jesús Iribarren, Dulio Collado, Alejandro Torres y Mateo Bastanchuri junto con los entrenadores Sergio Duarte y Mario Tordelli, fueron protagonistas de la competencia.

Sobre el tatami, el rendimiento de los representantes de Olavarría fue contundente con cinco podios sobre seis participaciones. La cosecha para la ciudad fue de dos medallas de plata y tres de bronce.

Finalizada la competencia, personal de la Armada Argentina realizó un guiado a judokas y familias por los buques de la flota naval.