En instalaciones del Club Unidos de Tandil se llevó a cabo una competencia provincial que reunió 60 jugadores entre los que estuvieron dos deportistas del Club Español y hubo un podio.

Darío Rodríguez se destacó en el certamen y finalizó en el tercer lugar del podio que encabezó el jugador del Club de Pesca de Necochea, Edgardo "Pana" Guanini. Además de Rodríguez participó Víctor Hugo Di Marco quien no pudo pasar el corte clasificatorio.

Por otro lado, en Córdoba, Daniel Félix representó a la entidad local en el Campeonato Argentino Promocional y no logró superar el corte clasificatorio.