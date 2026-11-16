El autódromo del AMCO recibió una nueva fecha del calendario APPS que, dejó los campeones del 2026.

La tarde de este domingo tuvo tres consagraciones en el Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde las categorías de la APPS disputaron la novena fecha de su calendario y definieron a sus campeones de la temporada 2026.

En la Promocional 1100, el título quedó en manos de Bernardo Fucci. El piloto azuleño aseguró la corona luego de finalizar tercero en la competencia final. La victoria fue para Mateo Benaglia, mientras que su hermano Martín Benaglia ocupó la segunda posición. Fucci completó el podio y celebró la obtención del campeonato.

Por su parte, Eddie Leonetti se consagró en la Copa Gol y se convirtió en el primer campeón de las categorías de la APPS en esta temporada. El piloto alcanzó el objetivo tras finalizar segundo en la prueba de la divisional. Matías Godoy se quedó con la victoria, mientras que Marcos Esnal completó los primeros tres lugares.

La tercera consagración de la jornada llegó en la Monomarca 1100, donde Emiliano Juez se aseguró el campeonato 2026. El flamante campeón terminó noveno en una clasificación que tiene a Facundo Cardone como ganador. Facundo Medina ocupó el segundo lugar y Nicolás Romero finalizó tercero.