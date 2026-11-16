Nicolás Avellaneda: cuatro allanamientos y dos detenidos en la causa del joven baleado

En horas de la mañana de este lunes 16 de noviembre, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante un operativo que comprendió cuatro allanamientos en distintos domicilios de la jurisdicción de la Comisaría Segunda de Olavarría, en el marco de una investigación judicial vinculada a hechos de violencia registrados en el barrio Nicolás Avellaneda el pasado jueves.



Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías Nº1 de Olavarría y contemplaron órdenes de registro, requisa, secuestro de elementos de interés para la investigación y dos detenciones.



La causa se encuentra caratulada como “violación de domicilio, daño, tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil”.



Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre se registró un enfrentamiento armado en inmediaciones de calle 18 al 3600, donde un joven resultó herido por un disparo de arma de fuego, debiendo ser trasladado al centro asistencial, sin presentar inicialmente riesgo de vida.



“Estos episodios se desarrollan en un contexto de conflictos interpersonales entre distintos grupos familiares, con antecedentes de enfrentamientos y denuncias por hechos de amenazas y abuso de armas, circunstancias que forman parte de las líneas de investigación de las autoridades competentes” se informó de manera oficial.



El procedimiento fue coordinado por las autoridades policiales de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Olavarría, con intervención de recursos propios y unidades descentralizadas.



Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, a la espera de los resultados oficiales de las diligencias realizadas.



