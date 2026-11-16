El Gobierno incorporó al RIGI un parque eólico en Olavarría

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Parque Eólico La Rinconada, un proyecto que se desarrollará a unos 40 kilómetros de Olavarría y que prevé una inversión total de US$ 230,7 millones.

La decisión fue oficializada este lunes mediante la Resolución 1983/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa está a cargo de la empresa Vientos La Rinconada S.A.U. y contempla la construcción y explotación de un parque con una potencia instalada de 94,5 megavatios (MW).

Uno de los principales objetivos del emprendimiento será abastecer el proceso productivo de Siderca, la planta siderúrgica del grupo Tenaris ubicada en Campana. De esta manera, la generación de energía renovable estará vinculada directamente con el consumo de una de las principales industrias del país.

Del monto total comprometido, aproximadamente US$ 218,3 millones corresponden a inversiones en activos computables dentro de los parámetros establecidos por el RIGI.

Según el cronograma presentado por la compañía, se prevé desembolsar US$ 110,6 millones durante el primer año y otros US$ 1,4 millones en el segundo. Además, la empresa deberá acreditar inversiones equivalentes al menos al 40% del monto mínimo exigido para el sector energético durante los primeros dos años.

El proyecto tendrá una prioridad de despacho de 91,5 MW otorgada por CAMMESA y se conectará al sistema eléctrico nacional a través de la nueva Estación Transformadora La China, operada por TRANSBA.

Con esta decisión, Olavarría incorporación al régimen, la empresa podrá acceder a los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios previstos para las grandes inversiones. Entre los beneficios se encuentra la posibilidad de importar bienes de capital bajo condiciones especiales y acceder a un esquema de estabilidad y previsibilidad para el desarrollo del emprendimiento.

Sin embargo, la compañía no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, debido a que la energía generada estará destinada al abastecimiento industrial y no contempla ventas al exterior. La Secretaría de Energía será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las inversiones y las obligaciones asumidas por la compañía.

La aprobación del Parque Eólico La Rinconada representa un nuevo avance en la incorporación de energías renovables al sistema productivo bonaerense.

Con esta decisión, Olavarría suma un nuevo proyecto energético de relevancia para la provincia de Buenos Aires, que se incorpora al esquema de incentivos impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran magnitud.